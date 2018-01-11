Dahili Projeksiyon Barındıran Moviphone’a Merhaba Deyin

100 inçe kadar HD görüntü yansıtabilen bir projeksiyon barındıran Moviphone, CES 2018’de tanıtıldı.

Wireless Mobil Solution isimli şirket tarafından geliştirilen Moviphone, görünüş olarak standart bir Android akıllı telefona oldukça benziyor. Ancak bu cihazda bulunan dahili projeksiyonsayesinde 50 lm ışık yoğunluğunda 100 inç büyüklüğünde HD görüntü yansıtılabiliniyor.

Kullanıcıların izlemek istediği filmi herhangi bir batarya probleminin yaşanmaması için 4.000 mAh gücünde bir batarya ile gelen Moviphone’da MediaTek MT6750V işlemcisi bulunuyor. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama özellikleri barındıran Moviphone’da 5.5 inçlik Full HD OLED ekran tasarımıyla geliyor.

Önünde 8 MP ve arkasında 16 MP çözünürlüklerinde kameralar bulunan Moviphone, Android 7.0 işletim sistemiyle çalışacak. Moviphone, Wireless Mobi Solution’in web sayfasına 599 dolarlık fiyatıyla satışa sunuldu.