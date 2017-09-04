Bütün Nokia akıllı telefonları Android Oreo güncellemesine uyumlu olacak

Lisans hakları HMD Global’a ait olan Nokia’nın ürün müdürü tarafından açıklamada bütün akıllı telefonlarının Android Oreo güncellmesi alacağını söyledi.

HMD Global’ın ürün müdürü Juho Sarvikas’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bütün Nokia akıllı telefonlarının Android Oreo güncellemesi alacağını söyledi. Nokia kullanıcılarının Twitter üzerinden sorularını yanıtlayan Juho Sarvikas, aralarında Nokia 3’ün de bulunduğu bütün akıllı telefonlarının Oreo güncellemesi alacağını söyledi. Sarvikas, bu güncellemelerin ne zaman geleceği ile ilgili bilgi vermekten kaçındı.

Google, Android Oreo’yu tanıtırken Nokia telefonların Android Oreo güncellemesi alacağını açıklanmıştı. Nokia 3’ün işlemci gücünün düşük olması sebebiyle Oreo güncellemesini almayacağı bekleniyordu. Ancak Sarvikas, Nokia 3 sahiplerine güzel haberi verdi.

HMD Global, Android’e benzer bir arayüz kullanması sebebiyle güncellemelerin daha kısa zamanda yayınlaması vaat ediliyor. Ayrıca HDM Global tarafından Android cihazlar için iki yıl güncelleme garantisi de verildi.