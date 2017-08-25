Bütçe dostu Galaxy Note 8 geliyor

Samsung, yüksek fiyat ile satışa sunulan Galaxy Note 8’in daha geniş kitlelere ulaşması için 4 GB RAM içeren daha hesaplı bir sürümünü de satışa sunacak.

Çin’de sertifika onayı alınan yeni bir Galaxy Note 8 sürümünün 4 GB RAM bulunduğu ortaya çıktı. Bunun dışında tanıtılan Galaxy Note 8 ile aynı özelliklere sahip olan bu sürümün, lanssmanda tanıtılan Note 8’den 150 dolar daha ucuz olması bekleniyor. Teknoloji devleri tarafından piyasaya sürülen amiral gemilerinin 6 veya 8 GB RAM barındırmasına karşın daha düşük pil ömrü sunması kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratıyordu.

4 GB RAM ile gelecek olan Galaxy Note sürümünün daha uzun kullanım süresi sunması kullanıcılar için iyi bir alternatif olarak görmesine yol açabilir. Samsung’un 4 GB RAM’li Galaxy Note 8 modelini Çin ve Hindistan gibi ülkelerde satışa sunması bekleniyor.

Ülkemizde 5.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Galaxy Note 8’in bu sürümü bütçe dostu bir seçenek olarak görülebilir. Ancak tüketici, kaptan köşkünden yoksun bir amiral gemisini sadece daha ucuz olduğu için tercih eder mi? Bunu ancak bu söylentiler doğrulanıp ürün satışa sunulursa görebileceğiz.