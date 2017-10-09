BlackBerry Motion tanıtıldı

TCL, BlackBerry lisansı altında Dubai’de yeni cihazını tanıttı.

Tamamen dokunmatik bir ekrana sahip olacak BlackBerry Motion, 4000 mAh gücündeki batarya ile en büyük bataryalı BlackBerry modeli olacak. IP67 sertifikası bulunacak olan BlackBerry Motion, suyun 1.5 metre derinliğinde 30 dakika boyunca dayanıklı kalabilecek.

Tasarım olarak BlackBerry Motion, çizilmelere karşı dayanıklı olacak şekilde 1920×1080 Full HD ekran ile gelecek. Donanım olarak BlackBerry Motion’da yer alacak işlemci henüz belirsizliğini koruyor olsa da Snapdragon 625 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. Ayrıca BlackBerry Motion’da 4 GB RAM ve 32 GB dahili depolama yer alacak. Kamera olarak ise 12 MP arka ve 8 MP ön kamera bulunacak.

Bataryanın yarısını 40 dakikada dolduran Quick Charge 3.0 ile gelecek BlackBerry Motion’ın ön tarafında bulunan BlackBerry logosunun altında yer alan ana ekran tuşunun alt kısmına parmak izi okuyucu da bulunuyor. Android 7.1 işletim sistemiyle gelecek BlackBerry Motion, önümüzdeki sene Android 8.0 sürümüne güncellenebilecek.

Kullanıcılara Locker dahili güvenli depolama alanı ile doküman ve fotoğrafların saklanabilecek. Kullanıcılar sakladığı içerikleri PIN kodu veya parmak izi ile görebilecek. Convenience Key isimli bir başka özellik ile kullanıcılar Ev, Otomobil, Ofis ve Kullanıcı olarak dört kişiselleştirilebilir profile sahip olacak.

BlackBerry Motion, ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da satışa sunulacak. Ekim ayının sonlarına doğru kendileri tarafından ülkelere dağıtılacak. BlackBerry Motion’ın satış fiyatıysa 463 dolar olarak belirlendi.