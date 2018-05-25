Blackberry Key2 için video yayınlandı

Blackberry bir zamanlar iş dünyasında fırtınalar estiriyordu. Kendi işletim sistemine sahip olması ve kendine özel mesajlaşma çözümüyle piyasada yer bulabilmişti.

Sonrasıysa malumunuz. Blackberry gitgide piyasadaki eski cazibesini kaybetti ve Android cihazlar tarafından pazar payı elinden alınmaya başlandı. Blackberry’de bu Android rüzgarına daha fazla karşı gelemedi ve o da bu gemiye binmek zorunda kaldı.

Blackberry’nin Android işletim sistemine sahip son telefonu Key2 modeliyle alakalı da bir haber girmiştik.

Bugün Blackberry kendi YouTube kanalından yayınladığı videoyla da Key2 modeliyle alakalı daha fazla detay bizlerle paylaşmış durumda.

’’Bir ikon tekrar doğuyor.’’ Sloganıyla yayınlanan videoda cihazın tasarımı daha net bir şekilde görülebiliyor. Çift arka kameraya ve fiziksel bir tuş takımına sahip olacağı belli olan telefonunda tanıtım tarihi 7 Haziran 2018.