Bill Gates de bir Android akıllı telefon kullanıcısı

Microsoft’un kurucularından Bill Gates de Windows Phone’un ardından Android kullanmaya karar vermiş.

Fox News Sunday programında gelen soruları yanıtlayan Bill Gates, şu anda bir Android telefon kullandığını belirtti. Hangi Android telefonu söylemekten kaçınan Bill Gates, kullandığı telefonda pek çok Microsoft yazılımının bulunduğunu belirtmekten kaçınmadı. Bu açıklama üzerine, Microsoft yazılımlarının yüklü olduğu bir Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition modelini kullanabileceği ihtimali oluşuyor.

Microsoft Samsung Galaxy S8’in özelleştirilmiş bir sürümünü yurt dışında bulunan mağazalarında satışa sunmuştu. Bu cihazda Office, OneDrive, Cortana ve Outlook gibi Microsoft uygulamaları yüklü olarak geliyor. Bu uygulamalar herhangi bir Android telefonunda desteklenmesine karşın , Microsoft’un özelleştirilmiş Galaxy S8 modeli pek yakında diğer Android cihazları için benzer bir opsiyonun gelebileceğine de işaret ediyor.

Gates akıllı telefon tercihini Android’den yana kullanırken, iPhone’a herhangi bir ilgi göstermediğini de açık bir şekilde gösteriyor. Evine iPhone ya da iPod’un sokulmasını yasaklamasıyla bilinen Bill Gates’in Steve Jobs’u bir “dahi” olarak da görüyor. Hâlen Windows tabanlı PC’ler kullanmayı sürdüren Bill Gates, iPhone kullanmak gibi bir düşüncesinin olmadığını da söyledi