Teknoloji devinden ilginç hata

Asus’un önümüzdeki hafta resmen tanıtıcağı ZenFone 4 serisini yanlışlıkla satışa sundu.

Asus henüz resmen tanıtımını yapmadığı ZenFone 4 serisi telefonları yanlışlıkla çeşitli platformlarda satışa sundu. Her ne kadar bu satışlar kısa sürede geri çekilip bilgiler kaldırılsa da yeni serinin teknik özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Serinin orijinal modeli olan ZenFone 4’te 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran, 8 çekirdekli Snapdragon işlemci kullanılıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile gelen Zenfone 4 modelinde 3300 mAh gücünde bir batarya yer alıyor. ZenFone 4’te 12MP ve 8MP çözünürlüklü çift arka kamera ve 8MP’lik bir ön kamera bulunuyor. Zenfone 4’ün fiyatı ise 500 Avro olarak belirlendi.

Ortaya çıkarılan diğer iki telefon ZenFone 4 Selfie ve ZenFone 4 Selfie Pro, kullanıcılara en iyi özçekim kameralarını sunuyor. ZenFone 4 Selfie 20 ve 8 MP çözünürlüğünde çift ön kamera yer alıyor. Daha kaliteli çekim ve farklı çekim efektleri sunan cihazın 16 MP’lik arka kamerası da bulunuyor. Zenfone 4 ile aynı ekran ile gelen ZenFone 4 Selfie, Snapdragon 430 işlemci,4 GB RAM, 64 GB dahili depolama ve 3000 mAH batarya ile geliyor. ZenFone 4 Selfie 299 avro fiyatıyla satılacak.

Zenfone 4 Selfie Pro modelinde 24 ve 5 MP’lik çift ön kameraları yer alıyor. ZenFone 4 Selfie Pro, ön kamera farkı dışında ZenFone 4 Selfie ile aynı özellikleri sunuyor. ZenFone 4 Selfie Pro, 399 avro ile satışa sunulacak. ZenFone 4 serisi resmi olarak 19 Ağustos’ta tanıtılacak.