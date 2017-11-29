Asus ZenFone Max Plus modelini tanıttı

Asus, ilk 18:9 ekranlı akıllı telefonu Zenfone Max Plus’ı duyurdu.

Son olarak Pegasus 4S modelinin tanıtımını gerçekleştiren Asus, Zenfone serisinin ilk 18:9 ekran boyutlarındaki modeli Max Plus yada M1 olarak adlandırılan orta segment özellikler barındırıyor. 5.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelen Max Plus’ta Full HD+ çözününürlüğüyle geliyor.

Donanım olarak MediaTek’İn 8 çekirdekli 6750T işlemcisiyle gelen Zenfone Max Plus’ta 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama ile 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama seçenekleri yer alacak. 16 ve 8 MP çözünürlüklerinde çift arka kamera ile gelen Max Plus’ın ön yüzünde 8 MP’lik bir kamera bulunacak.

Android 7.0 işletim sistemiyle çalışacak olan Max Plus’ta 4130 mAh gücünde bir batarya kullanılacak. Uygun fiyatlı cihazlar arasında satışa sunulması beklenen Asus Max Plus’ın satış tarihi ve fiyatı belirsizliğini koruyor.