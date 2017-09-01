Apple’ın merakla beklenen etkinliğinin tarihi belli oldu

Apple’ın 12 Eylül’de gerçekleşeceği etkinlik için büyük beklentiler bulunuyor.

Apple’ın gerçekleşecek olan bu etkinlikte yeni nesil iPhone’un yanında Apple Watch, Apple TV ve iOS 11 ile ilgili yenilikleri de paylaşması bekleniyor. Büyük bir kitle etkinlikte üç yeni iPhone’un tanıtılacağını düşünüyor. Bu telefonlardan biri OLED ekran, üç boyutlu yüz tarama kamera gibi yeni özellikler barındıran iPhone 8 isimli telefon olacağı düşünülüyor. Diğer iki cihazın ise geçtiğimiz sene tanıtılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kablosuz şarj desteği bulunduran güncellenmiş versiyonları olması bekleniyor.

iPhone’un dışında Apple’ın yeni 4K Apple TV üzerinde çalıştığı dedikoduları dolaşıyor. Ayrıca LTE desteği bulunduran bir Apple Watch’ın da duyurulması bekleniyor. Apple’ın yeni cihazların yanında haziran ayında gerçekleşen WWDC ’17 etkinliğinde tanıttığı iOS 11 ve macOS High Sierra yazılımlarının dünya genelinde yayınlanması bekleniyor.

Apple’ın yeni etkinliği, Apple’ın yeni açılan Apple Park yerleşkesinde bulunan Steve Jobs Salonu’nda saat 20:00’de gerçekleşecek.