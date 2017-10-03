iPhone X TrueDepth kamerasıyla rakiplerine fark atıyor

Apple’ın 12 Eylül’de gerçekleştirdiği lansmanda tanıttığı iPhone X’in ön tarafında yer alan TrueDepth kamerayla rakiplerine gözle görülür bir fark atıyor.

Apple’ın 3 Kasım çeşitli ülkelerde satışa sunulacak olan iPhone X ile geleneksel iPhone tasarımında pek çok ilke imza attığını görüyoruz. Cihaz üretimin sıkıntılar yaşandığıyla ilgili haberler çıkıyor olsa da Apple tarafından henüz resmi bir erteleme açıklanmadı. Çıkan haberlerde FaceID için kullanılan TrueDepth teknolojisinin kullanıldığı ön kameranın gecikmelere neden olduğu söyleniyor.

KGI Securities’in Apple hakkında yaptığı doğru iddialarıyla tanınan analisti Ming-Chi Kuo ise Apple’ın rakiplerinin TrueDepth kamerasının kullanıcılara sunduğu işlevsellik ve avantajlarını yakalamasının en az 2.5 yıl alacağını söyledi. Kuo, biyometrik yüz algılama yapan kızılötesi sensörlerle desteklenen TrueDepth kameranın 3 boyutlu yüz algılama ve Animoji gibi özellikler sunduğunu dile getirdi.

Kuo, TrueDepth kamera hakkında güzel açıklamalar yapmasının ardından iPhoenX’in kısa sürede beklenen başarıyı elde edemeyeceğini söylemekten de kaçınmadı. KGI’ın verilerine göre 3 Kasım’dan yıl sonuna kadar yaklaşık 30 ila 40 milyon adet nakliye yapılacak. 2018’de ise Apple, iPhone X ile deyim yerindeyse bir gövde gösterisi yapacağı söyleniyor.

iPhone X tanıtımında Craig Federighi’nin Face ID’yi anlatırken yaşadığı ufak bir problem nedeniyle Apple, zor duruma düşse de verdiği akıllı ve sakin cevaplarla durumun altından kalkmayı başardı.