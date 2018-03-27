Apple Pencil ile uyumlu yeni iPad tanıtıldı

Apple’ın eğitim odaklı olarak gerçekleştirdiği etkinlikte Apple Pencil desteği barındıran yeni iPad modeli duyuruldu.

Apple’ın 9.7 inçlik yeni modelinde şimdilik yalnızca iPad Pro modelleriyle uyumlu olmasını sağlayan hareket ve basınç duyarlılığı desteğini barındıracak. Bununla birlikte Apple’ın Pages,Numbers ve Keynote uygulamalarından oluşan iWork uygulamalarının yeni sürümlerinde de Apple Pencil desteği bulunacak. Kullanıcılar uygulamalarda kendi çizimlerini de ekleyebilecek.

Tasarım açısından iPad modeliyle aynı boyutlarda gelen yeni modelde A10 Fusion işlemcisi bulunacak. 10 saatlik kullanım süresiyle gelen yeni iPad modelinin ön kısmında HD FaceTime kamerası ile TouchID sensörlü orta tuş bulunacak. Cihazın arka tarafında ise 8 MP’lik bir kamera yer alacak.

Gümüş,uzay grisi ve altın renk seçenekleriyle gelecek olan yeni iPad modeli 32 ve 64 GB’lık dahili depolama seçeneklerinin Wi-Fi ile Wi-Fi + Cellular sürümleri 1.699 TL’den başlayan fiyatlarla Nisan ayından itibaren satışa sunulacak.

Apple’ın yeni iPad için yayınlamış olduğu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.