Apple katlanabilir iPhone ekran patentini aldı

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi, Apple‘ın almış olduğu “katlanabilir ekran” patentini yayınladı.

Apple’ın katlanabilir ekran geliştirmek adına LG Display ile ortaklık kurmaya çalıştığı biliniyor. Patente detaylı olarak bakıldığında ekranın kitaba benzer bir şekilde katlanabildiği göze çarpıyor. MicroLED teknolojisiyle gelecek olan ekranda yüksek esneklik sunan “sıvı metal” iskeleti üzerine kurulacak. Çelik ve titanyumdan daha dayanıklı bir madde olan bu maddenin Apple ile birlikte diğer teknoloji şirketleri tarafından ilgi görüyor.

Apple’ın esnek OLED ekran için LG Display’in gösterdiği performans sebebiyle Samsung Display ile çalışmak istemediği düşünülüyor.Apple, katlanabilir akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi Samsung olması nedeniyle Samsung ile çalışmak istememesi gayet mantıklı görünüyor. Apple,2020 yılında katlanabilir ekranlı iPhone modelini piyasaya sürmeyi hedefliyor.

iPhone X ile çerçevesiz ekrana ilk adımını atan Apple, katlanabilir ekran teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.