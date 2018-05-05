Apple kabul etti, bazı iPhone 7 ve 7 Plus modelleri mikrofonla sorun yaşıyor

Apple bugün yaptığı açıklamada iOS 11.3 güncellemesiyle birlikte, iPhone 7 ve 7 Plus modellerinin arama sırasında mikrofonlarının çalışmayı durdurduğunu kabul etti.

Bazı kullanıcılarsa konuşma sırasında aramayı hoparlöre almak istediğinde bu butonun kullanım dışı olduğundan şikayetçi.

Apple servis noktalarına verdiği tavsiyedeyse, önce cihaza bağlı olan tüm Bluetooth cihazlarla bağlantısının kesilmesini sonrasında ise cihaza olan takılı aksesuarların çıkartılması yönünde talimat vermiş durumda. Eğer bunlar da işe yaramazsa ”ses tanılama testi” uygulanıp herhangi bir sorun uyarısıyla karşılaşılırsa servis noktaları mikrofon değişimine başlıyorlar. Bu sorunun ise yazılımsal mı? Yoksa donanımsal mı olduğuyla ilgili bir açıklama da bulunmamakta.

Cihazınız da garanti kapsamında değilse Apple Store çalışanları bu soruna özel ayrıcalık yapıyorlar onu da belirtmekte fayda var.