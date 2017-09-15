Apple iPhone X taleplerini karşılayamayabilir

Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın iPhone X için yıl sonuna kadar arz-talep dengesini sağlayamayacağını öngörüyor.

Apple’a yönelik yaptığı tahminlerle ünlenen KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’nun son raporuna göre Apple tedarik kısıntıları nedeniyle iPhone X taleplerini 2018’in başlarına kadar karşılayamayacak.

Tam ekran tasarımı ve yüz tanıma özellikleri için kullanılan materyallerde tedarik kısıtlamasının olması KGI’ın 2017’nin sonuna kadar 50 milyon iPhone X satışı tahminini 40 milyon adete geriletti. Kuo buna karşın iPhone X’in 2018’de 80-90 milyon satış değerlerini göreceğini söylüyor.

Kuo iPhone X’in piyasaya geç sürülmesinin tedarik sıkıntılarının yanı sıra iPhone 8 ve 8 Plus satışlarını baltalamaması adına da yapıldığını belirtiyor. Kuo hafta başında iPhone X üretiminin günde 10 bin adetten az olacağını da söylemişti.

Kuo iPhone X tanıtılmadan önce altın rengi iPhone X’lerin çok az üretileceğini ve piyasada kısa süre kalacağını söylemişti, ancak Apple iPhone X’leri sadece gümüş ve uzay grisi renklerinde tanıttı. Son raporda ise Kuo altın rengi için gerekli materyallerin azlığından dolayı Apple’ın böyle bir yola başvurduğunu belirtiyor.

Görünen o ki tatil döneminde bir iPhone X almak o kadar da kolay olmayacak.