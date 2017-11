Apple iPhone üretimlerinde değişikliğe gidiyor

Yılbaşı satışlarında iPhone X ve iPhone 8 Plus modellerinin daha yüksek ilgi göreceğini düşünen Apple, bu cihazların üretimini arttırırken iPhone 8 üretiminde kesintiye gitme kararı aldı.

Apple’ın şimdiye kadar bir ikon haline gelen standart iPhone modeli geri planda kalırken son birkaç yıldır bu cihazın yerini Plus ve bu ay başında satışa sunulan iPhone X modelleri doldurmaya başladı. iPhone 5S’e kadar orijinal iPhone modelleri en iyi modeller olmayı sürdürürken iPhone 6 modeliyle birlikte gelen iPhone 6 Plus modeliyle daha gelişmiş modeller pazarda yer almaya başladı.

3 Kasım itibariyle ABD çeşitli ülkelerde satışa sunulan 24 Kasım tarihinden itibaren de ülkemizde resmen satışa sunulacak iPhone X, modeline gösterilen ilgi tanıtıldığı ilk günden beri artarak devam ediyor. Apple, dikkatini yaklaşan önemli alışveriş günlerine verdi. Sırasıyla yaklaşan Kara Cuma,Siber Pazartesi ve Aralık ayındaki sene sonu tatili gibi tarihlerin Apple için büyük önem arz etmesi nedeniyle iPhone 8 üretim bantlarında iPhone X üretilmeye başlandı.

Diğer yandan ise Apple tarihinde ilk kez bir Plus modeli standart model satışlarını geride bırakmayı başardı. iPhone 8’den daha fazla satılan iPhone 8 Plus modelleri üretimlerinde artış kararı verildi. Yaşananlar sebebiyle Apple, iPhone 8 üretimlerini yüzde 50-60 civarında azalttı. Bu şimdilik geçici bir süreç olarak görülse de iPhone X ve 8 Plus modellerine olan ilginin artması durumunda uzayabileceği düşünülüyor.

Yılın çeyreğinde yaklaşık 87 milyar dolar tutarında bir gelir elde etmeyi bekleyen Apple, iPhone X ve iPhone 8 Plus satışlarıyla bu hedefini gerçekleştirmeyi umuyor.