Apple, iPhone 6’nın büküleceğini biliyordu

iPhone 6 satışa çıktıktan kısa bir süre sonra Apple, ciddi bir sorunla baş başa kalmıştı. Kullanıcılar ürünün ceplerindeyken kolaylıkla büküldüğünden şikayetçiydi. Apple’sa bunu kullanıcı hatasına bağlayıp açıkçası ciddi bir aksiyon almamıştı.

Bugün sızan şirket içi yazışmalara bakıldığındaysa Apple aslında bu sorunu en başından beri biliyormuş. Lucy Koh adındaki avukat şirket içi bir yazışmayı açığa çıkarmış ve zamanında herkesin dilinde olan “bendgate” sorununun şirket içinde de bilindiğinin altını çizmiş.

Apple’ın kendi içerisinde yaptığı testlerde iPhone 6’nın önceki modelleri olan iPhone 5s’e göre 3.3 kat bükülmeye daha müsait olduğu ortaya çıkmış. iPhone 6 Plus’a değinecek olursak onun da test sonucu 7.2 kat bükülmeye daha yatkın olduğu belirlenmiş.

Lucy Koh mahkemede bire konuya daha değinmiş durumda. iPhone 6 ve 6 Plus ürünleri hali hazırda satıştayken bir kaç değişikliğe gitmiş durumda. Apple cihazların bükülmesini engellemek için ekstra bir epoxy (yani yapıştırıcı) tabakası kullanarak 2016 Mayıs ayı itibariyle bu sorunun önlemini almaya çalışmış.