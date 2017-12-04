Apple Başkan Yardımcısı Face ID hakkında konuştu

Apple’ın kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, iPhone X’da alan Face ID ile ilgili bir açıklama yaptı.

Apple, iPhone 8 ve 8 Plus cihazlarının ardından Touch ID isimli parmak izi tanıma sistemini rafa kaldırıp bu sistemin yerine iPhone X’da Face ID isimli yüz tanıma sistemini kullanıma sunmuştu. Bazı kullanıcılar, iPhone’larında birden fazla parmak izi kaydetme imkanına sahip iken yeni gelen Face ID sisteminde bu özelliği kullanamamaktan dolayı şikayetçi oldu.

Apple’ın kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, kullanıcıların bu konudaki şikayetleriyle ilgili olarak Touch ID ile bazı kullanıcıların çok güvendiği arkadaşlarının parmak izlerini cihazlarına kaydettiğini ve bu sayede telefonun kilidini açabildiğini söyledi. Federighi, Face ID ile kullanıcıların aynı ayrıcalıktan yararlanamayacağını dile getirdi.

Face ID’de tek kullanıcıyı doğrulamak üzere odaklandıklarını belirten Federighi, Touch ID’nin de aynı doğrultuda hazırlandığını ve kullanıcıların izlediği yöntemi uygulaması gibi amaçlarının bulunmadığını söyledi. Federighi, Face ID’nin gelişimi hakkında kullanıcılardan gelecek geri bildirimleri dikkate alacaklarını söyledi.