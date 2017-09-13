Apple 10. yıla özel iPhone X’i tanıttı

Neredeyse her gün başka bir özelliğinin sızdırıldığı, Apple’ın iPhone’un 10. yılına özel ürettiği iPhone X sonunda görücüye çıktı.

İlk bakışta tasarımıyla göz alan iPhone X, 5.8 inç 2436 x 1125 piksel çözünürlüğüne ve 458 ppi yoğunluğuna sahip Super Retina Ekran barındırıyor. Köşeleri yuvarlatılan telefonda uçtan uca ve inceltilmiş çerçeveye sahip OLED ekran bulunuyor. iPhone X’in 8’lerde olduğu gibi arkasının cam kaplama olduğunu ve kablosuz şarj desteklediğini de belirtmekte fayda var.

Apple iPhone X’de home tuşunu kaldırdı. Telefonu açmak için aşağıdan yukarıya doğru kaydırma hareketi yapmanız yeterli. Telefon kilidini açmak için ise Apple yepyeni bir teknoloji geliştirdi: Face ID. Yeni yüz tanıma teknolojisi yüzünüze yansıtılan 30.000’in üzerinde görünmez noktayı analiz ederek en ince detaylarıyla bir derinlik haritası oluşturuyor. A11 Bionic işlemcisinden destek alan Face ID yapay öğrenme teknolojisi sayesinde görünümünüzdeki değişiklikleri de algılayabiliyor. Böylelikle gözlüklü, sakallı ya da şapkalıyken dahi telefonunuzun kilidini açmakta zorluk çıkmıyor. Face ID, Apple Pay ödemeleri ve üçüncü parti yazılımlarda da kullanılabiliyor. Apple bu teknolojinin Touch ID’den çok daha güvenli olduğunu iddia ediyor.

Yüz tanımanın yanında iPhone X’in ön kamerasındaki TrueDepth teknolojisi artık ön kamerada da portre modunu kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca yine TrueDepth kamera sayesinde birbirinden farklı 50’den fazla kas hareketinizi analiz ederek yüz ifadelerinizi 12 farklı Animoji karakterine dönüştürebiliyorsunuz. Arka kamerada ise iPhone 8 Plus’tan farklı olarak X’te çift optik görüntü stabilizasyonu kullanılmış. Video çekiminde ise yine iPhone 8’lerde olduğu gibi 4K/60 FPS ve 1080p 240FPS kadar destekleniyor.

Öte yandan iPhone X’teki pil süresinin iPhone 7’den 2 saat daha uzun olduğu söylendi. Ayrıca yine iPhone 8’lerde olduğu gibi iPhone X’te de artırılmış gerçekliğe dair birtakım iyileştirmeler bulunuyor. Özellikle iOS 11 ve A11 Bİonic çip sayesinde oyunlarda ve uygulamalarda son derece gerçekçi deneyimler vaat ediliyor.

Tüm bunlar dışında iPhone X’in donanım açısından 8 Plus’a yakın bir çizgide ilerlediğini söylemek mümkün. Apple’ın 10.yıla özel olarak ürettiği telefon 3 Kasım’da piyasaya çıkacak. Başlangıç fiyatı ise $999. Türkiye’deki çıkış tarihi ya da fiyatlandırması hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.