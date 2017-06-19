Android’de Cortana devri

Microsoft’un akıllı asistanı Cortana Android’de hizmet vermeye başladı.

Microsoft’un Windows Mobile için geliştirdiği uygulamaları, iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabilir hake getirmek üzerinde çalıştığı görülüyor. Edinilen bilgilere göre Cortana da bu furyaya uyarak Android kullanılarına akıllı asistan desteği verecek.

Cortana uygulamasına gelen son güncelleme ile akıllı telefonu Android işletim sistemiyle çalışan kullanıcılar, telefonlarının ana ekran tuşu üzerinden Google Assistant yerine Cortana’yı kullanabilecek.

Cortana’nın güncellenmesi tamamlandıktan sonra ekranda Cortana’yı varsayılan uygulama olarak seçilmesini soran bir pencere ortaya çıkacak. “Evet” seçeneğini işaretleyen kullanıcılar, doğrudan Android’in ayarlar bölümündeki uygulama ayarları kısmına geçecek. Buradan kullanıcılar internet tarayıcısı, SMS ve Google Assistant için Cortana’ya geçiş yapma seçenekleri bulunuyor.

App Store’a henüz gelmeyen Cortana, Android’de olduğu gibi Siri’nin yerine gelmeyecek.