Android kullanıcıları için Fast Pair özelliği tanıtıldı

Google, Android kullanıcılarının cihaz ve aksesuarlarını kısa sürede eşleştirmesi için yeni bir özellik tanıttı.

Fast Pair adı verilen özellikle Bluetooth Le standardı barındıran aksesuarlar kolayca tespit edilecek. Hemen ardından da cihazlar aksesuarlar arasında Bluetooth aracılığıyla bağlantı kurulacak. Google, Fast Pair özelliği sayesinde Apple’ın iPhone 7 lansmanında tanıttığı kablosuz kulaklık AirPods ile gerçekleşen hızlı eşleştirme özelliğine de yanıt vermiş oldu.

Kullanıcıların, Fast Pair özelliğinden faydalanabilmesi için cihazlarında en az Android 6.0 işletim sisteminin yüklü olması gerekiyor. Bununla birlikte cihazlarda Google Play Hizmetleri’nin 11.7 ve üstü sürümlerininde yüklü olması da talep ediliyor.

Fast Pair özelliği ilk olarak yalnızca iki kulaklıkta uyumlu olarak çalışacak. Google’ın Pixel etkinliğinde tanıttığı Pixel Buds ve Libratone’un Q Adapt On-Ear kulaklık sahipleri Fast Pair özelliğinden yararlanabilecek. Bu iki kulaklığa daha sonra Plantronics Voyager 8200 dahil olacak.