Android güç kaybediyor

Kantar Worldpanel ComTech, akıllı telefon ve işletim sistemlerinin 1. Çeyrek verilerini yayımladı.

Verilere göre ABD’de ağırlıklı olarak iOS kullanılırken; Asya’da iPhone satışları ve iOS kullanımında bir düşüş görünüyor. Samsung ise ABD’de iyi bir performans sergileyemedi. ABD pazarında geçen yıla göre %5,8’lik artışla pazarın %36,5’ini iOS cihazları elde etti. Buradan Apple’ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın ABD’de satılan akıllı telefonların %20,1 ile Mayıs ayında satış listesinin tepesinde yer aldığı ortaya çıkıyor.

Ancak iOS cihazları ABD’de gösterdiği başarıyı Çin’de gösteremedi. 2017’nin ilk üç ayına bakıldığında satışlar %16,2’ye düşerek yıldan yıla %3,8 oranında bir düşüş yaşanmış. Çin’de zirveyi ise Huawei ve Oppo markaları taşıyor. Android ise Çin’de güçlü bir performans sergileyerek akıllı telefon satışlarının %83,4’ünü elde etti ve geçen yıla göre %4,3’lük bir artış yaşadı. Avrupa’da da payını %2,2 arttıran Android, %5,9’luk pazar payı düşüşüyle ABD’de beklediği büyümeyi bulamadı.

Kantar’ın Uluslararası Tüketici İçgörü Direktörü Lauren Guenveur, hem LG hem de Motorola’nın ABD’de yıldan yıla düşüş yaşadığını söyledi. Android’in bölgedeki performansı, Mart ve Nisan aylarında LG G6 ve Samsung Galaxy S8 piyasaya çıktığında çok fazla kazanamadı. Guenveur ayrıca, Mayıs ayında biten üç aylık dönemde S8 ve S8 Plus’ın % 8.1’lik bir paya ulaşacağını ve bu da S7 ve S7 Edge’in puanladığı seviyenin altına düştüğünü ekledi.