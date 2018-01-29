Windows ve Android işletim sistemleriyle çalışabilen tablet ile tanışın

Chuwi, Windows ile beraber Android işletim sistemiyle de çalışabilen Hi8 Air isimli tabletiyle piyasada dikkat çekmeyi hedefliyor.

Chuwi tarafından yapılan açıklamada bütçe dostu fiyat opsiyonlarıyla öğrenciler için geliştirildiğinin altını çizdiği Hi8 Air modelinin 2 sene evvel satışa sunulmuş olan Hi8 Pro modelinin üst modeli olarak geldiğinin altını çizdi. Kullanıcılar, Hi8 Air’ı Windows 10 veya Android 5.1 işletim sistemleriyle kullanabilecek.

İşletim sistemleri arasındaki geçişin iki tıklama ile gerçekleşebileceğini belirten Chuwi Hİ8 Air’da 8 inçlik Full HD ekran ile geliyor. 1.44 Intel X5 Cherry Trail Z8350 işlemciyle gelen Hi8 Air’da 32 GB dahili depolama ve 2 GB teknik özellikleriyle geliyor. 128 GB’a kadar yükseltilebilen SD kart desteğiyle gelen Hi8 Air’da 4.000 mAh batarya bulunuyor.

Metal kasa ile uzay grisi ve gümüş renk alternatifleriyle gelen Hi8 Air’ın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında belirsizlik sürüyor.