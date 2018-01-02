Samsung Chrome OS’li yeni bir tablet üzerinde çalışıyor

Chromebook’lar ile gözle görülür bir başarıya ulaşamayan Samsung, Chrome OS ile çalışan yeni bir tablet üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Samsung’un Galaxy Book’un Windows versiyonunda olduğu gibi yedinci nesil Intel Core işlemcisiyle gelmesi beklenen tablette LG G6 gibi akıllı telefonlarda kullanılan Sony IMX258 kamera sensörünün kullanılması öngörülüyor. Genel olarak bakıldığında yeni tabletin Chrome OS ile çalışan Galaxy Book’a kıyasla daha fazlasını sunabileceği düşünülüyor.

Tasarım olarak en fazla 12 inç ekran büyüklüğüyle gelmesi beklenen yeni tabletin 9-12 ocak tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas şehrinde gerçekleşecek CES 2018’de tanıtılması gayet uygun görünüyor olsa da bu konuyla ilgili henüz somut bir ipucu bulunmuyor.