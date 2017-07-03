Microsoft, Surface Mini’yi iptal etti

2014 yılının başında Microsoft’un yeni doğan Surface tabletlerinin daha küçük bir sürümünü başlatma hayali sona erdi.

Sutface Mini, bölüm şefi Panos Panay’ın tutku projesi olmasına rağmen; Microsoft CEO’su Satya Nadella ve yetkili başkan yardımcısı Stephen Elop tarafından kısa süre önce aksamaya uğradı. Sızdırılan birkaç tanıtım görüntüleriyle Surface Mini az çok anlaşılır hale geldi.

Surface Mini, Surface Pro 3’e benzer bir şekilde tasarlanmış olsa da ana ekran düğmesi dikey olacak bir şekilde tasarlandı. Surface 3’e benzer bir şekilde açık kenarlara sahip olması sebebiyle engebeli bir çerçeve oluşmasına neden oluyordu.

Sızdırılan görüntülere göre Surface Mini’de ekstra hafıza sağlanması için bir microSD girişi, bir kulaklık girişi, şarj etmek için bir MicroUSB girişi bulunuyordu.İşletim sistemi olarak Surface Mini’de Surface 2’de yer alan ve 2015’te Microsoft tarafından sona erdirilen Windows RT işletim sistemi kullanılacağına dair iddialar de yer alıyordu.

2014 yılında Surface Mini’yi onaylayan Panay, cihazın not alma için ideal olduğunu iddia etti. Resimler, bunun doğruluğunu kanıtlıyor, cihazın arka tarafında bir kalem boşluğu yer alıyor. 8 inçlik tablet, ayrıca, 1GB RAM’e sahip bir Qualcomm Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 ve 1440 x 1080 ekran çözünürlüğü içeriyordu.

Microsoft’un, o sırada mevcut olan daha küçük cihazlarda yeterince varyasyon sunmadığı için Mini’yi rafa kaldırdığı bildirildi. Daha küçük Surface kısa süre içinde yeniden diriltilmeyebilir.