Kola kutusundan hafif tablet

LG, tasarımıyla dikkat çeken GPad IV’ü tanıttı.

LG, görünüş olarak şık ve hafif bir tablet arayan tüketiciler 8 inç büyüklüğündeki G Pad IV’ü tanıttı. 290 gram ağırlığında olan G Pad IV, 6.9 mm inceliğiyle ağırlıklı olarak tablet kullananlar için güzel bir alternatif olabilir.

G Pad IV’ün donanım özellikleri ise pazarda bulunan güçlü tabletler karşısında dikkat çekici bir özellik sunmuyor. Snapdragon 435 işlemcisi ile gelen G Pad IV’te 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza bulunuyor. Cihazın hafızasını arttırmak isteyenler için 2 TB’a kadar microSD kart takabilir.

Kamera olarak cihazın ön ve arka kısmında 5 MP’lik kameralar bulunan G Pad IV’te 3.000 mAh gücünde bir batarya bulunacak. Android 7.0 işletim sistemiyle gelen G Pad IV, orta segment tablet kullanıcıları için bir seçenek olabilir.