Lenovo’dan 4 Yeni Android Tablet

Lenovo Tab 4 adı altında 4 yeni Android tableti tanıttı.

Firmanın 4G LTE destekli 4 tableti de Android Nougat işletim sistemiyle gelecek. Kısaca tabletlerin özellikleri ise şöyle:

Lenovo Tab 4 10 Plus

1inç Full HD ekran

Qualcomm Snapdragon 625 8 çekirdekli işlemci

64GB hafıza

4GB RAM

8 MP arka, 5 MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Tab 4 10 Plus bu ailenin en güçlü üyesi. Adreno 506 grafik işlemcisiyle gelen tabletin ön yüzünde Dolby Atmos destekli hoparlörler bulunuyor. Cihaz ayrıca 7000 mAh bataryaya ve USB-C portuna sahip. Fiyatı ise $279 olarak belirlenmiş.

Lenovo Tab 4 10

1 inç 1280 x 800 çözünürlüklü ekran

Qualcomm Snapdragon 425 dört çekirdekli işlemci

16 GB hafıza

2GB RAM

8 MP arka, 5 MP ön kamera

Tab 4 10 ise karşımıza Plus modelinin ekonomik versiyonu olarak çıkıyor. Ekran boyutları ağabeyi ile aynı olsa da daha düşük bir çözünürlüğe sahip. Ayrıca parmak izi sensörü de barındırmıyor. Lenovo bu model için henüz bir fiyatlandırma yapmadı.

Lenovo Tab 4 8 Plus

8 inç Full HD ekran

Quallcomm Snapdragon 625 sekiz çekirdek işlemci

64 GB hafıza

4 GB Ram

8MP arka, 5MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Tab 4 8 Plus tam anlamıyla Tab 4 10 Plus’ın küçük boyutlu hali. Boyut küçülünce haliyle batarya kapasitesi 4850 mAh olarak kalmış.

Lenovo Tab 4 8

8 inç 1280 x 800

Qualcomm Snapdragon 425 dört çekirdekli işlemci

16 GB Hafıza

2 GB RAM

5 MP arka, 2 Mp ön kamera

Ailenin en güçsüz üyesi yıl 2011 olsaydı el üstünde tutulabilirdi; ancak günümüz için yetersiz kalıyor.