Lenovo uygun fiyatlı Tab 7 ve Tab 7 Essentail’ı piyasaya sürdü

Yeni tablet modellerini düzenli olarak satışa sunan Lenovo, uygun fiyatlı olmasının yanında pratik günlük kullanım ayrıcalığı da sunan iki modeli satışa sundu.

Her ay düzenli olarak yeni tabletleri satışa sunmasıyla bilinen Çinli teknoloji şirketi, geniş Android tabletleriyle tanınıyor. Lenovo’nun piyasaya sürdüğü Tab 7 ve Tab 7 Essential modelleri 100 doların altındaki satış fiyatlarının yanında giriş düzeyinde Android kullanmak isteyen tüketiciler doğru bir opsiyon olarak öne çıkıyor. Sırasıyla 99 ve 79 dolarlık satış fiyatıyla piyasaya sürülen Tab 7 ve Tab 7 Essential, çocukların keyifli vakit geçirmesi veya film izlemeyi seven tüketiciler için doğru bir opsiyon olarak dikkat çekiyor.

1.3 Ghz hızında dört çekirdekli MediaTek MT8161 işlemcisiyle çalışan Lenovo Tab 7’de 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama kapasitesi bulunuyor. Arkasında 2 MP, önünde ise 5 MP çözünürlüklerinde kamerayla gelen 7 inç büyüklüğündeki tabletin ekranı 1280×720 gibi giriş seviyesi bir tablet için gayet uygun bir çözünürlük ile geliyor.

Tab 7 Essential’da Tab 7’de olduğu gibi 7 inç büyüklüğünde gelmesine karşın 1024×600 piksel ile daha düşük çözünürlük ile geliyor. MediaTek MT8167TD işlemcisiyle gelen Tab 7 Essentai’da 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama yer alıyor. Her iki tablette de 15 saatlik günlük kullanım süresi bulunuyor.