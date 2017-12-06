HP ARM tabanlı ilk Windows tableti tanıttı

HP’nin Envy x2 isimli ARM tabalı ilk tableti duyuruldu.

HP tarafından yapılan açıklamada Envy x2’nin Win32 uygulamaları ile eksiksiz olarak Windows 10 desteği sunan ARM işlemcilerle beraber geleceği belirtildi. Snapdragon 835 işlemcisiyle gelen Envy x2’de bulunan X16 LTE modem ile kullanıcılar hücresel veri ağı müsaade ettiği sürece internete bağlı kalabilecekç

8 GB LPDDR4X PoP bellek ve 256 GB dahili depolamayla gelen Envy x2’nin kullanmadığı zaman içerisinde ayırılabilen bir klavyeyle gelen dokunmatik ekran 6.9 milimetre kalınlığında ve 700 gram ağırlığında olacak. 20 saatlik batarya ömrüyle gelen Envy x2, Windows 10S işletim sistemiyle çalışırken yalnızca Microsoft Store üzerinden indirilen uygulamalar kullanılabilinecek.

Önümüzdeki yılın ilkbahar aylarında satışa sunulacak Envy X2’nin satış fiyatı henüz açıklanmadı.