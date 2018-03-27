Chrome OS ile çalışan ilk tablet tanıtıldı

Dizüstü, masaüstü ve dönüştürülebilir bilgisayarlarda çalışabilen Chrome OS’li ilk tablet Acer Chromebook Tab 10 duyuruldu.

Acer, Chromebook Tab 10’u iPad’e rakip olacak şekilde tasarladı. iPad’de olduğu gibi 9.7 inç, 2048×1536 piksel çözünürlüklü bir ekran ile karşımıza çıkan Chromebook Tab 10’da OP1 işlemci, 4 GB RAM, 32 GB dahili depolama donanımıyla geliyor.

Ön ve arka tarafında kameralar bulunan Chromebook 10’da dokuz saat boyunca kullanım süresi bulunduran bir batarya yer alıyor. USB-C girişi bulunan tablette microSD ve 3.5 mm’lik kulaklık girişleri de yer alıyor. Acer, Chromebook Tab 10’da Samsung’un Galaxy Note serisi akıllı telefonlarında olduğu gibi küçük bir kalem de bulunduruyor. Wacom marka kalemde herhangi bir pil bulunmaması nedeniyle şarj edilmesine gerek duyulmuyor.

Acer, Android uygulamalarının çalışmasını mümkün hale getirecek Chromebook Tab 10’ı 329 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Nisan ayında Amerika’da satışa sunulacak Chromebook Tab 10 Mayıs ayında dünya genelinde satışa sunulacak.