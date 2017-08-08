YouTube’a yeni özellikler geliyor

YouTube’a gelen yeni güncelleme ile kullanıcılar uygulamadan çıkmasına gerek kalmadan diğer kullanıcılarla iletişim kurabilecek.

YouTube yeni bir güncellemeyle kullanıcılara yeni iletişim seçenekleri sunacak. YouTube, Share On YouTube ( YouTube’da Paylaş) adı verilen özelliği ile kullanıcıların arkadaşlarıyla video paylaşması için diğer uygulamalara geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldıracak, en azından şirketin beklentisi paylaşım nedeniyle uygulamadan kaçışları azaltmak.

Bu özellik, daha önce Kanada’da test ediliyordu. YouTube Ürün Müdürü Benoît de Boursett, blog yazısında bu özellik ile kullanıcıların istediği videoyu ailesi ve arkadaşlarıyla doğrudan YouTube üzerinden paylaşabileceğini ve video paylaşmanın dışında YouTube üzerinden sohbet edebileceğini de söyledi.

Videoların URL’lerini kopyalayıp yapıştırarak paylaşan kullanıcıların bu yöntemini sürdürmeye devam edebilecek. Şu anda sadece mobil sürümünde kullanılabilir olan sohbet özelliğinin masaüstüne gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Bu özellik, “Paylaş” düğmesine eklenecek ve kullanıcılar telefonlarının kişi listesinden istedigi kişiye gönderebilecek. Kullanıcılar, karşılıklı veya 30 kişiye kadar varan grup sohbetleri gerçekleştirerek videoları aynı başlık altından ayrılmadan izleyebilecek. Ayrıca mesajlaşma esnasında metin, emoji ve ek video bağlantılarıyla cevap verilebilinecek.