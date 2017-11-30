YouTube’a Hikayeler özelliği geliyor

YouTube, Snapchat ve Instagram’da yer alan Hikayeler özelliğine rakip olarak “Reels” isimli bir özellik üzerinde çalışıyor.

Reels özelliğini, videolarının yer aldığı kısımdan ayrı bir sekmede bulunacak. YouTube, bu özelliği kullanıcıların geleneksel bir YouTube videosu yayınlamasına gerek kalmadan da kaliteli içerikler paylaşabileceğini göstermek istiyor. Reels, şu anda sınırlı sayıda video yapımcısıyla beraber test ediliyor. Reels’ın genel kullanıma ne zaman sunulacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

YouTube, Reels’ta bulunan birkaç özellik ile Snapchat ve Instagram’ın Hikayeler özelliğinden ayrılıyor. Bu özellikler arasında yapılan paylaşımlarının belirli bir süreden sonra kaldırılmaması öne çıkıyor. Ayrıca YouTube kullanıcıları, Reels üzerinden yaptığı paylaşımları ayrı kümeler halinde yerleştirebiliyor. Instagram ve Snapchat uygulamalarında ise tek bir hikâye akışı içinde bulunuyor.

Reels’ta yapılan paylaşımların en fazla 30 saniye uzunluğunda olması gerekiyor. Ayrıca çekilen videolara filtreler,müzik ve metin ekleme ayrıcalığı da bulunuyor. Son olarak ise çekilen videolara bağlantı verme ve özel çıkartma yerleştirme özellikleri de bulunacak.

YouTube’un Reels hamlesine Instagram ve Snapchat’ten nasıl bir karşılık geleceğini hep birlikte göreceğiz.