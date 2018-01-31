YouTube’a Çevrimdışı Video İndirme Özelliği Gelmeye Başladı

YouTube, internet sorunu yaşayan kullanıcılar için videoların önceden indirilmesini sağlayan yeni özelliği Orta Doğu ülkelerinde yayınladı.

Orta Doğu ülkelerinde ağırlıklı olarak yaşanan internet problemine çözüm sunmak isteyen YouTube, bu özelliği adım diğer ülkelere de sunmayı hedefliyor. İlk olarak Irak, Lübnan, Tayland, Filistin, Fas, Hindistan, Vietnam ve Sırbistan ülkelerine gelen bu özellik, daha sonra diğer ülkelere de gelecek.

Kullanıcılar, çevrimdışı indirme seçeneğinin gelip gelmediğini, açılan YouTube videosunun altında bulunan Beğen, Beğenme, Paylaş gibi butonların yanına eklenen Download butonu üzerinden kontrol edebilecek. Kullanıcılar, indirdikleri videoları 144p – 720p çözünürlükleri aralığında indirebilmesini sağlayan yeni özellik, ülkemize ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor olsa da ülkemizin belirli bölgelerinde yaşanan internet problemleri nedeniyle kısa süre içinde ülkemize gelmesi bekleniyor.