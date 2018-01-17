YouTube İş Ortağı Program Kuralları daha kompleks hale geliyor

YouTube, yenilenen kurallar ile kanal ve içerik sahiplerinin videoları aracılığıyla para kazanması için mevcut gereksinimleri arttırıyor.

Yeni kurallara göre kanalların son 1 yıl içinde toplam 4 bin saat izlenme süresi ve 1000 aboneye ulaşması halinde para kazanabilecek. YouTube’un yeni kuralları, mevcut kanallar için 20 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girecek. 20 Şubat’a kadar kanalların gereksinimleri yerine getirememesi halinde YouTube üzerinden para kazanamayacak.

Kanalların daha önce İş Ortağı Programı’na katılabilmesi için 10 bin izlenme sayısına ulaşması yeterliydi. Yıllık izlenme süresi konusunda herhangi bir gereksinim yer almıyordu. Bu değişiklikle beraber yeni ve küçük kanalların YouTube üzerinden gelir elde etmesi daha kompleks bir hale gelecek. YouTube tarafından yapılan açıklamada değişikliklerin içerik sahipleriyle yapılan kapsamlı sohbet ve analizler sonucunda gerçekleştirildiğini belirtti. Bununla birlikte bazı kanalların gelir elde etmesini engelleyen uygunsuz içeriklerin daha kolay bir şekilde önlenebileceğini de belirtti.

YouTube’un İş Ortağı Programı için izlediği bu politikanın ardında Logan Paul isimli YouTuber’ın yayınlamış olduğu videonun büyük tepki toplaması yatıyor. YouTube, Logan Paul ile olan işbirliğini sona erdirmesinin ardından genel anlamda sıkı kurallar getirileceğini açıklamıştı.