YouTube Go’dan kısa zamanda büyük başarı

YouTube’un henüz dünya genelinde kullanıma sunmadığı çevrimdışı video izleme imkanı sunan YouTube Go servisi 10 milyondan fazla indirilmeye ulaştı.

Ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde internet ve sosyal medya kullanımı ciddi oranda kullanılmasıyla birlikte hayatlarını rahat bir şekilde sürdürebilmesi için gerçek bir ihtiyaç haline geldi. Kullanıcılar, günümüzde internet ve sosyal medya üzerinden gündemi takip etmeye çalışıyor.Ancak bunun gerçekleşmesi için internet paketlerine büyük bir meblağ ödenmesi gerekiyor.

Google’ın bu konuda sunmuş olduğu YouTube Go isimli çözüm şimdilik dünya genelinde kullanıma sunulmamış olsa da 10 milyondan fazla indirilmeye ulaşmayı başardı. Yüksek mobil internet paketleri ve güçlü çekim gücü açısından kullanıcılara bir çözüm sunan YouTube Go ile kullanıcılar kullanmak istediği MB boyutunu önceden belirleyebilecek.