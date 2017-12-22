YouTube dikey video açılımını iOS uygulamasına getirdi

YouTube dikey video açılımını uzun bir bekleyişin ardından iOS uygulamasına da entegre edildi.

iPhone ve iPad sahipleri de dikey videoları ekranlarının tamamını kaplayacak şekilde görebilecek. Ağustos ayında duyurmuş olduğu özelliği genel kullanıma sunan YouTube, mobil cihazlar üzerinden ziyaret eden bütün kullanıcıların bu özellikten faydalanabilmesini sağlayacak.

Dikey videolar, bazı izleyicilere rahatsızlık verecek gibi görünüyor olsa da akıllı telefon kullanıcılara uyumlu olacak gibi görünüyor. YouTube’a eklenen dikey video sayısının da arttığını hesaba katarsak, bu özelliğin gelmesine de şaşırmamak gerekiyor.

YouTube, dikey video açılımını iOS cihazlarına getirmiş olsa da cihazlara tam ekranda göstermeye hazır olduğu anlamına gelmiyor. YouTube’un bu konudaki kodlamayı güncelleyerek dikey video açılımını daha anlamlı hale getirmesi oldukça mümkün görünüyor.