Yeni gelecek Vine hakkında yeni bir işaret ortaya çıktı

Twitter’ın yılın başlarında kapattığı Vine isimli kısa video ağı hakkında yeni bilgiler edinildi.

6 saniyelik video formatıyla bütün dikkatleri üzerine çeken Vine’da fenomen olan Berkcan Güven ve Halil Söyletmez gibi kullanıcıların bir kısmı çalışmalarını Instagram ve YouTube üzerinden sürdürmeye devam etti. Bununla birlikte Vine’ın kapanması sosyal medya ekosistemi tarafından üzüntüyle karşılandı.

Vine’ın kurucuları arasında bulunan Dom Hoffman’ın geçtiğimiz hafta Vine’ı geri döndürmek isteği ortaya çıkmıştı. Hoffman’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “V2” yazan bir logo görüntülendi. Paylaşılan logoda orijinal Vine logosuyla aynı yazı ve renk tiplerinin kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

Vine’ın yeni sürümünde kullanıcıları nelerin beklediği belirsizliğini koruyor. Bu konu hakkında edinilen sınırlı bilgiler arasında Hoffman’ın Interspace isimli bir şirketi olduğu ve Vine’ı bir yan proje olarak geri döndürmeyi planladığı biliniyor. İlerleyen süre içinde bu konu hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.