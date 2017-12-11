WhatsApp’in Android sürümüne yeni özellikler geliyor

WhatsApp’İn geliştirici ekibi, Android sürümünde 4 yeni özellik eklemeye hazırlanıyor.

WhatsApp gelmesi beklenen özellikler arasında ilk olarak kullanıcıların engellediği kişileri daha kolay hale getirilecek. Kişi listesinde engellenen kullanıcıların üzerine basılı tutulduğunda engeli kaldırma ve yeniden iletişime geçebilme imkanı sunulacak.

Yeni gelen özellikler arasında iOS uygulamasında yer alan “bağlantı yolu ile davet et” özelliği de Android sürümüne entegre edilecek. Kullanıcıların dahil olduğu bir gruba davet isteğini bir bağlantıyla göndermesi yeterli olacak.

Ayrıca WhatsApp uygulamasında yaşanan problemlerin bildirilmesi için kullanıcının uygulama açık olduğu esnada telefonu sallaması yeterli olacak. Test edilen son özellik ile WhatsApp grup yöneticileri üyelerin doğrudan kendileriyle mesaj göndermesi ve grup bilgilerini değiştirmesi gibi bazı özelliklere uygun hale getirilecek.

Henüz test aşamasında bulunan bu özelliklerin, geliştirici ekibin uygun bulduğu zaman kullanıcılara yayınlayabilecek.