WhatsApp’a yeni özellikler geliyor

WhatsApp’ın Android Beta versiyonuna gelen güncellemede gelen numara değiştirme özelliğiyle beraber yeni özellikler üzerine çalışmaların sürdüğü de ortaya çıktı.

Android işletim sistemli akıllı telefonlarında beta sürümünü kullanan WhatsApp kullanıcıları, Ayarlar kısmında bulunan Hesap kısmından Numarayı Değiştir seçeceği üzerinden bu özelliği kullanabilirler. Bu işlemi gerçekleştiren kullanıcıların WhatsApp kişileri ve gruplarına bu işlemin yapıldığına dair bir bilgi iletiliyor. Kullanıcılar, WhatsApp Durumlarına Instagram’da yer alan dinamik saat çıkartmasını bir benzerini de yerleştirebiliyor.

WhatsApp’ın geliştirici ekibi şu anda yeni özellikler üzerinde çalışmayı da sürdürüyor. Bu yeni özellikler arasında sesli grup sohbeti özelliği yer alıyor. Kullanıcılar iş veya bir etkinlik için oluşturmuş olduğu grup üyelerini toplu olarak arayarak daha hızlı iletişim kurma imkanına sahip olacak.

Geliştirilmesi süren bir diğer yeni özellik ise WhatsApp kullanıcılarının uzun zamandır beklediği mesajı geri alma özelliğidir. Kullanıcılar, gönderdiği kişinin mesajı görüntülememesi halinde 5 dakika içinde geri alma imkanına sahip olacak.

Son olarak kullanıcıların mesajı yazarken iki nokta üst üste işaretinin yanına aradığı emojiyi ekleyebilme özelliği üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü biliniyor. WhatsApp’ın bu özellikleri kullanıcılarına kısa zaman içinde kullanıma sunması bekleniyor.