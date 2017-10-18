WhatsApp’a konum paylaşma özelliği ekleniyor

Facebook ve Snapchat’in ardından WhatsApp’a da canlı konum paylaşma özelliği geliyor.

WhatsApp’ın geliştirici bloğunda iOS ve Android platformları için önümüzdeki haftalarda canlı lokasyon paylaşma özelliğinin yayınlanacağı paylaşıldı. Kullanıcılar sohbet ekranında bulunan ataç simgesine dokunmasının ardından “Mevcut Konumu Paylaş” seçeceğine dokunacak.

Kullanıcılar, WhatsApp ile mevcut konumlarını bir kişiyle veya grup sohbetinde paylaşabilecek. Kullanıcılar, paylaşım süresini belirlemesinin ardından göndermesi yeterli olacak. Kullanıcılar böylece sohbet ettiği herkese eş zamanlı olarak konumunuzu paylaşabilecek. Birden fazla kişinin mevcut konumunu bir grupta paylaşması durumunda ise tüm konumlaraynı haritada gözüküyor.