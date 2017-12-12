WhatsApp Web’e yeni özellikler hazırlanıyor

Anlık mesajlaşma deyince akla gelen ilk uygulamalar arasında yer alan WhatsApp’in web sürümü için kullanıcılara faydalı olacak özellikler geliştiriliyor.

Mobilde olduğu gib internet tarayıcıları üzerinden de kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen WhatsApp Web’e kullanıcılar tarafından beğeni görecek özellikler üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Bu özellikler arasında ilk olarak gruplar içerisinde özel cevap yazma özelliği geliyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde bir grup sohbeti esnasında gelen mesajlara özel bir yanıt verme ayrıcalığına erişecek.

Bir başka yeni özellik PiP ile kullanıcılar, kendilerine gelen videoları ayrı bir pencere içinde izleme ayrıcalığına kavuşacak. Kullanıcılar, bu pencereyi ekranın herhangi bir bölümüne yerleştirebilecek. 0.2.7315 kodlu sürümde yer alacak olan yeni özelliklerin kullanıcılara ne zaman sunulacağı belirsizliğini koruyor.