WhatsApp, çoğu ülkede bir haber kaynağı olarak görülüyor

2014’te Facebook’un satın almasının ardından WhatsApp, gelişimini hızlandırırken bir haber kaynağı olarak geniş bir kitleye ulaştığı açıklandı.

Ekim 2014’te Facebook tarafından 21 milyar dolara satın alınan WhatsApp isimli uygulama, geçen iki buçuk senenin ardından gelişimini sürdürüyor. Bu esnada Facebook’da yer alan sahte haberlerin bulunması sebebiyle gerçekleşen bilgi kirliliğinden dolayı kullanıcılar tarafından güvenli bulunmuyor.

Reuters Enstitüsüsü’nün çalışmasında 36 ülkenin reaksiyonları ölçüldü ve WhatsApp’in birçok ülkede öne çıkan bir haber kaynağı olarak görülüyor. Çalışmaya katılanların yüzde 47’si aktif olarak Facebook’u kullanmaya devam ederken WhatsApp’ı sadece yüzde 15’lik bir kısım tercih ediyor. Yüzdelik olarak bu rakam küçük görünse de ülke olarak düşünüldüğünde durumun rengi değişiyor.

WhatsApp’ı tercih ağırlıklı olarak kullanan ülkeler arasında yüzde 46 ile Brezilya ve yüzde 51 ile Malezya göze çarpıyor. Bir mesajlaşma uygulaması üzerinden haber edinmek pek mantıklı görünmemesine karşın bazı yerlerde hükümetlere hakkında uygunsuz konuşanlara hapis veya idam cezasına çarptırılma ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor.