Ünlü basketbolcu Facebook için program hazırlıyor

Orijinal içeriklerini genişletmeye çalışan Facebook, bu yönde tanınmış kişilerle iş birlikleri yapmayı sürdürüyor.

Kariyerini Cleveland Cavaliers isimli NBA takımında sürdüren Dwayne Wade, BackCourt Wade isimli beş bölümden oluşan bir program üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kariyeri boyunca üç NBA şampiyonluğu elde eden Wade, Paris ve Londra moda haftalarındaki maceraları, golf öğrenme çalışmaları ve nasıl çalıştığını gösterecek.

Bugün ilk bölümü yayınlanacak BackCourt Wade’in dört hafta daha yeni bölümleri yayınlanacak. Dwayne Wade’in Facebook için yayınlayacağı BackCourt Wade çalışması gibi Los Angeles Lakers’ta çaylak sezonunu geçiren Lonzo Ball’ın da “Ball in the Family” isimli bir programı yer alıyor. Lonzo Ball’a bu programda babası LaVar ile kardeşleri LaMelo ve LiAngelo eşlik ediyor. Facebook, ilk sezonu tamamlanan “Ball in the Family” ‘nin ikinci sezonu için de anlaşma sağladı.