Twitter’ın tasarımı yenilendi

Popüler sosyal medya ağı Twitter mobil uygulamalarının ve internet sitesinin tasarımını yeniledi.

Twitter, son zamanlarda yaptığı değişikliklerle sosyal ağın ötesinde dünyada olan olayları kullanıcılarına sunmak için bazı değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler arasında Moments özelliğini tüm kullanıcılara açma, güvenlik önlemlerini arttırma, bir tweeti yanıtlarken isimleri kaldırma ve yumurta şeklindeki avatarları kaldırma adımları bulunuyordu. Twitter bu sefer attığı adımla görüntüsünü yeniledi.

Twitter’ın güncellenen iOS ve Android uygulamalarında daha az gezinme sekmesi bulunuyor. Bu sekmeler Ana Akış, Arama, Bildirimler ve Doğrudan Mesajlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların profiline, listelerine, ayarlarına ve kullandığı diğer hesaplara erişebilmesi için parmağını ekranda sağ tarafa doğru hızlıca kaydırması yeterli olacak. Önce Android kullanıcıları için yayınlanan tasarım çok kısa bir süre sonra da iOS cihazlar için yayınlandı.

iOS uygulamasına gelen bir diğer özellik ise makale ve web sitesi bağlantıları artık Safari’nin görüntüleyicisinde açılacak. Twitter sözcüsü bu özelliği New York Times’a abone olanların daha önce oturum açtığı web sitelerindeki hesaplarına kolayca erişebilmesi için böyle bir adım attıkları şeklinde açıkladı.

Bu değişikliklerin yanında iOS uygulamasının da ötesinde tasarım değişiklikleri de geliyor. Cevap simgesi kavisli bir oktan konuşma balonuna dönüştürüldü. Bu tasarım değişikliği; iOS uygulaması, Twitter.com, Twitter Lite, Android uygulaması ve TweetDeck’de geçerli olacak.

Twitter, yapılan bu değişikliklere gelen geribildirimlere önem vereceğini ve tasarım değişikliklerinin sürdürüleceğini açıkladı.