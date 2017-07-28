Twitter’da yaşanan düşüş devam ediyor

Büyüme konusunda problem yaşayan Twitter, yaşadığı sorunları bir türlü atlatamadı.

Twitter taradından ikinci çeyrek sonuçlarına göre mali olarak artış yaşarken yeni kullanıcı bakımından aynı durum gerçekleşmemiş. İlk çeyreğe kıyasla 26 milyon dolarlık bir artış gerçekleşen Twitter, kullanıcı sayısında aynı durum gerçekleşmediği için yüzde 14’lük bir zarar yaşadı.

Twitter’ın ikinci çeyrek sonuçlarında Amerika’da bulunan aktif kullanıcı sayısında yaklaşık 2 milyon kullanıcı düşüşü yaşanırken,1 milyonluk uluslararası kullanıcı artışı gerçekleşmiş. Toplam 328 milyon kullanıcıya sahip olan Twitter’ın yıl bazında ufak miktarda artış yaşandığı göze çarpıyor. Twitter’da bu durumun yaşanmasında yeni kullanıcıyı çekememesi ve Weibo’nun sürekli gelişmesi gösteriliyor.

Geçen yılın Ekim ayında Weibo’nun pazar payı 11.35 milyar dolara ulaştığında Twitter’ı ufak bir farkla geride bıraktı. Twitter, yeniden öne geçmiş olsa da Weibo, Şubat ayında tekrar öne geçmeyi başardı. Mayıs ayı sonunda Twitter’ın 328 milyon aktif kullanıcısıyla 14.33 milyar dolarlık pazar payına sahipken, Weibo 340 milyon aktif kullanıcı ve 16.69 milyar dolar ile Twitter’ı geride bırakmayı başardı.