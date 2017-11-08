Twitter’da karakter sayısı iki katına yükseltildi

Twitter’ın Eylül ayında mevcut karakter sayısını 140’dan 280’e çıkarma projesi başarıyla tamamlandı.

Kısa süre içinde bütün Twitter kullanıcılarına erişmesi beklenen 280 karakterli tweet özelliği değişikliğiyle Twitter’da yeni bir dönem başlamış oldu. Twitter, kurulduğu günden beri kullanıcılarına 140 karaktere kadar tweet paylaşmasına müsaade etmesi sebebiyle oldukça eleştiriliyordu.

Twitter yetkilileri tarafından yapılan açıklamada testin başlangıcından itibaren pek çok kullanıcının 280 karakterin tamamını kullanarak tweet atmasıyla birlikte kullanıcıların 140 karakterden fazla tweet’leri sadece ihtiyaç duyulduğunda kullanıldığını belirtti. İstatistiklere göre bugüne kadar atılan İngilizce tweet’lerin sadece 9’unda limit doldurulmuş.

Karakter sayısının artmasıyla birlikte bu oran da yüzde 1’e geriledi.