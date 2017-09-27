Sosyal Medya

Twitter’da karakter sayısı iki katına yükseltilecek

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Twitter tarafından alınan beklenmedik bir kararla karakter sınırını 280’e arttırılacak.

Şimdilik küçük bir kesimin bu özellikten faydalanma imkanına sahip olurken, alınan bu kararın aldığını belirten ile ilgili resmî hesabı üzerinden bir blog gönderisi paylaşıldı.

Bu açıklamanın ardından Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, 140 karakteri aşan bir tweet paylaşarak yeni gelecek özelliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Henüz kullanıma sunulmayan bu özellik test aşamasında bulunuyor ve dünya genelinde ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirsizliğini koruyor.

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