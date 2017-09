Twitter’da karakter sayısı iki katına yükseltilecek

Twitter tarafından alınan beklenmedik bir kararla karakter sınırını 280’e arttırılacak.

Şimdilik küçük bir kesimin bu özellikten faydalanma imkanına sahip olurken, alınan bu kararın aldığını belirten ile ilgili resmî hesabı üzerinden bir blog gönderisi paylaşıldı.

We’re trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. 👇 https://t.co/C6hjsB9nbL

Bu açıklamanın ardından Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, 140 karakteri aşan bir tweet paylaşarak yeni gelecek özelliği bir kez daha gözler önüne serdi.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu

— jack (@jack) September 26, 2017