Twitter’a Tweet Dizileri Ekleniyor

Kısa süre önce karakter sayısını 280’e yükselten Twitter, anlatacaklarını bitiremeyen ve bunu bir mesaj dizisi halinde paylaşmak isteyen kullanıcılar için güncelleme hazırlıyor.

Yeni gelecek Twitter dizileri isimli özellik ile kullanıcılar bir konu ile ilgili olarak görüşleriyle hakkında birden fazla tweet atarak bir çatı altında toplaması oldukça pratik hale getirildi. Twitter kullanıcılarının bu özelliği kullanabilmesi için uygulamadaki “Tweetle” kısmına eklenen “artı” tuşunu seçmesi yeterli olacaktır.

Bu butonu seçen kullanıcılar, yayınlamak istediği mesajları bir araya getirerek aynı anda paylaşabilecek. Bu güncelleme sayesinde hem kullanıcılar hem de kullanıcıyı takip eden kitleyi oldukça rahatlatacak.

Mesaj dizisinin tamamını okumak isteyen kullanıcıların “Diziyi göster” seçeneğine tıklaması yeterli olacaktır. Twitter’a gelecek olan bu özelliğin kısa zaman içinde iOS, Android ve Twitter’ın masaüstü sürümünde kullanıma sunulması bekleniyor.