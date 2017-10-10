Twitter yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

Twitter, kullanıcılarına okuma değeri olan paylaşımları kaydedebilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Twitter’ın geleneksel olarak düzenlediği Hack Week etkinliğinde pek çok kullanıcı tarafından talep edilen “Save for Later” isimli özelliği geliştirmeye başladı. Twitter’ın ürün yöneticisi Jesar Shar, bu özelliği etkinlikte üretilen özelliğin ufak bir demosunu paylaştı.

For Hack Week @Twitter we started developing #SaveForLater. Here’s the early prototype that we put together in a week, which is likely to change. pic.twitter.com/c5LekvVF3l — jesar 💭 (@jesarshah) October 9, 2017

Demoda “Direkt Mesaj Olarak Paylaş” seçeceğinin yanına “Yer İmlerine Ekle” seçeceğinin eklendiği göze çarpıyor. Kullanıcılar, eklemiş olduğu tweetlere ayarlar kısmından erişebilecek. Shah, kullanıcıların erişmek istedikleri tweetlere beğenerek yada kendilerine direkt mesaj göndererek erişebildiğini söyledi. Kullanıcılar, uzun metinler içeren fotoğrafların tweetlendiğini veya Anlar gördüklerinde daha sonrası için kolay bir şekilde kaydedebileceklerini söyledi.