Twitter, tacize karşı taviz vermiyor

Kullanıcılar, takip etmeyen ve takip edilmeyen yeni kullanıcıları sessize alabilecek.

Twitter, filtreleme ayarlarına birkaç seçenek daha ekledi. Kullanıcılar, takip etmedikleri veya takip etmeyen yeni Twitter kullanıcılarının bildirimlerini devre dışı bırakabilecek. Kullanıcılar, paylaştığı içeriğin görülmesini istemediği kişilerden saklamasında yardımcı olacak özellikler de yer alacak.

Twitter, geçen sene kullanıcıların takip etmediği kişilerden gelen bildirim ve mesajları sessize alabileceği bir kalite filtre aracını kullanıma sürmüştü. Daha sonra kullanıcıların engellediği veya bildirimlerini kapattığı kullanıcılardan gelen bildirimleri de sessize aldı. Mesajı okunmayan kullanıcı, kullanıcı hakkında tweet atsa dahi kullanıcı bunları görmedi. Bu yılın başlarında Twitter, kullanıcılara yumurta avatarlı veya email adresi onaylanmamış kullanıcıların silinebilineceği filtre ayarları getirdi. Mayıs ayınd kullanıcıların takip etmediği kullanıcılardan gelen mesajları “İstekler” kutusuna ekledi.

Bu değişikliklerin tümü, Twitter’da kötü kullanımın yaygınlaşmasına engel olmak amacıyla başlatıldı ve gerçekleşen bu değişiklerin nasıl sonuçlar doğuracağını hep birlikte göreceğiz.