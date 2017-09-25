Twitter Lite test edilmeye başlandı

Twitter, kullanıcılara düşük internet ve batarya tüketimi sunan Twitter Lite uygulamasıyla açıklamalarda bulundu.

Twitter, daha önce mobil tarayıcılar aracılığıyla mevcut olan Twitter Lite özelliğini uygulama olarak yayınlayacak. Twitter uygulamasıyla tamamı ile aynı işlevleri bulunduracak olan Twitter Lite, şimdilik Google Play üzerinden açılmasına karşın, yalnızca Filipinler’de indirilebiliyor.

Twitter uygulaması gibi çoklu hesap desteği bulunmayan ve 0.45 MB büyüklüğündeki uygulamanın APK’sını buradan indirebilirsiniz. Twitter yetkilileri, Twitter Lite’ın daha geniş bir kitleye erişebileceğini söyledi.

Twitter Lite uygulaması, kullanılan diğer Lite uygulamalarda olduğu gibi düşük veri kullanımını hedefliyor. Uygulamada bulunan “Extreme Data Saver” isimli mod ile fotoğraf ve videoların otomatik yüklenmesi devre dışı bırakılarak yalnızca kullanıcıların dokunması halinde indirme işlemi gerçekleşiyor.